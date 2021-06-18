Роспотребнадзор создаст единую базу данных о мутациях COVID-19

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора сообщил о разработке Национальной базы данных мутаций COVID-19.

«Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что база данных ускорит борьбу с коронавирусом, так как до сих пор информация о мутациях вируса SARS-CoV-2 из России была разной.

«База данных VGARus содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ», - также сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что данная база данных может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций вирусов. Программное обеспечение (ПО), внедренное в базу данных, позволяет анализировать результаты секвенирования, а также определять вероятный штамм вируса.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что основные симптомы при заболевании коронавирусом могут изменяться из-за мутаций COVID-19.