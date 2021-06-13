Роспотребнадзор: симптомы при COVID-19 изменились из-за мутаций

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что основные симптомы при заболевании коронавирусом могут изменяться из-за мутаций COVID-19.

«Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70—80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2»,- приводит РИА Новости слова Пшеничной.

Она отметила, что проблемы с желудочно-кишечным трактом, боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах и потеря слуха чаще могут встречаться при индийском штамме коронавируса.

В заключение она добавила, что с индийским вариантом коронавируса у больных вероятны микротромбозы нижних конечностей. Это может привести к развитию гангрены и ампутации пальцев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала индийским штамм коронавируса особо опасным. Он, по данным специалистов ВОЗ, имеет три мутации и распространяется гораздо быстрее обычного штамма COVID-19, что подтверждается статистикой.