Росреестр создаст единую платформу для кадастровой оценки

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский рассказал о разработке единой платформы для расчета кадастровой стоимости.

Кроме того, он напомнил, что на данный момент в 3,5 тысячи МФЦ всех регионов (в первую очередь, в административных центрах) предоставляется возможность зарегистрировать сделки с недвижимостью по экстерриториальному принципу.

«Услуга по экстерриториальной регистрации сделок увеличивает активность на рынке недвижимости, поскольку пользуется большим спросом. В прошлом году ей воспользовались более 400 тысяч человек», - отметил Скуфинский в интервью «Российской газете».

Упомянул глава Росреестра и о «гаражной амнистии». Скуфинский сообщил, что на данный момент проводится серьезная работа по обеспечению успешной будущей реализации закона, который вступает в действие 1 сентября этого года.

«Прежде всего речь идет о методичке для граждан, которую мы планируем довести и до самих владельцев гаражей, и до общественных палат, и до органов власти, чтобы у людей не возникало вопроса: «Что делать?», - объяснил Скуфинский.

По его словам, Росреестр не будет останавливаться на рассылке методички. Территориальные подразделения будут вместе с регионами обеспечивать консультационное сопровождение процесса.

Глава Росреестра напомнил, что, если раньше для регистрации участка и самого гаража при отсутствии каких-либо правоустанавливающих документов необходимо было идти в суд, то новый закон позволяет оформить объект в собственность без суда.

«Проанализировав ситуацию в прошлом году, мы пришли к выводу, что значительная часть вопросов по кадастровой оценке связана с отсутствием единого программного обеспечения», - подчеркнул Скуфинский.

По его мнению, в связи с этим должна быть разработана единая платформа для расчета кадастровой стоимости. Это, как отметил глава Росреестра, позволит исключить или минимизировать возможные ошибки и несопоставимость данных.

«Наша цель - чтобы та стоимость, которая получается в итоге и впоследствии является налоговой базой, была точной, соответствующей уровню рынка. Ни в коем случае не выше. Чтобы она была справедливой», - отметил Скуфинский.

Олег Скуфинский отметил, что, по прогнозам, к концу 2023 года Росреестр полностью перейдет на новую цифровую платформу.

«Естественно, эти два года мы будем поддерживать и проводить необходимую модернизацию, донастройку существующей системы. Она тоже будет работать и обеспечивать в полном объеме гражданский оборот рынка недвижимости», - объяснил Скуфинский.

Он также выразил надежду на то, что вскоре появится несколько новых сервисов, связанных с аналитикой данных для бизнеса, граждан, профессиональных участников рынка.

Ранее в Росреестре сообщили, что закон о «гаражной амнистии» вступает в силу с 1 сентября 2021 года. Он определяет механизм, предоставляющий земельные участки хозяевам гаражей, на которых размещены строения.

Под «гаражную амнистию» попадает около двух миллионов гаражей - это как капитальные строения, так и некапитальные.