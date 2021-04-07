В Росреестре разъяснили, какие типы гаражей попадают под амнистию

Закон о «гаражной амнистии» вступает в силу с 1 сентября 2021 года. Он определяет механизм, предоставляющий земельные участки хозяевам гаражей, на которых размещены строения. Закон также предусматривает одновременный кадастровый учет и регистрацию права собственности и на гараж, и на земельный участок, на котором он расположен.

Под «гаражную амнистию» попадает около двух миллионов гаражей - это как капитальные строения, так и некапитальные, сообщили в Росреестре. В ведомстве уточнили, строения должны находиться в гаражных кооперативах или гаражных товариществах. В тоже время, сооружения должны быть одноэтажными, нежилыми, а земля, на которой расположен гараж, - государственной или муниципальной. Стоит отметить, что «гаражная амнистия» не коснется гаражей-«ракушек».

Всего на государственный кадастровый учет поставлено более 5,6 миллиона объектов так называемого «гаражного назначения» (здания, сооружения, помещения). При этом количество не оформленных гаражей значительно больше, уточнили в Росреестре.

Кроме того, инвалиды получат право на бесплатное использование государственных и муниципальных земель для размещения гаража, а также внеочередное право на предоставление таких участков земли вблизи места жительства. Для них услуга будет бесплатной.