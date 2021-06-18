Президент Швейцарии назвал самый яркий момент российско-американского саммита

Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал о своих впечатлениях после российско-американского саммита. Площадкой для проведения первой полноформатной встречи лидеров Владимира Путина и Джо Байдена стала Женева.

Отвечая на вопрос, какой момент саммит для Пармелена стал запоминающимся, он отметил, что Путин и Байден беседовали еще только пять минут, но он уже почувствовал, что «между ними как людьми, все складывается хорошо».

Пармелен также рассказал, что ему больше всего нравится в российском президенте.

«Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели», - отметил он в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Историческая встреча двух лидеров состоялась накануне, 16 июня. Переговоры заняли более четырех часов и состояли из встреч в узком и расширенном составах. По итогам встречи было принято решение вернуть американского посла в Москву, а российского - в Вашингтон. Кроме того, решено начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.