На МКС изолировали отсек с утечкой воздуха

На Международной космической станции временно закрыли люк, ведущий в отсек российского модуля «Звезда», где до этого была обнаружена утечка воздуха. Отсек будет изолирован до июля.

В это время в заблокированном помещении будет находиться сухой суп, который планируется использовать как индикатор утечки. Также на месте установили камеры, целью которых будет являться фиксация мест скопления супа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA.

Ранее российские космонавты провели сложнейшие работы для подготовки заплатки на место трещины в МКС, через которую уходил воздух. Для осуществления задумки пришлось прибегнуть к сверлению корпуса отсека, что вызвало немало тревоги у экипажа.