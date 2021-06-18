Голикова предупредила о схожести симптомов коронавируса и простуды

Симптомы нового штамма коронавируса и обычной простуды нередко бывают похожи, они могут проявляться в виде насморка и боли в горле. Об этом предупредила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания: это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль», - рассказала она на брифинге.

Голикова добавила, что важно разобраться, простуда это или именно COVID-19, так как используя обычные противовирусные средства или, что еще хуже, антибиотики, люди запускают процесс развития заболевания. Вице-премьер также призвала обращаться к врачу при первых симптомах болезни.

Ранее британские ученые сообщили, что для индийского штамма коронавируса также характерны рвота, боли в животе, тошнота, боль в суставах и потеря слуха.