Названы симптомы, сопровождающие мутировавший коронавирус

Основные симптомы коронавируса изменились в связи с появлением новых штаммов. К такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона.

Если раньше среди признаков были лихорадка, кашель, а также потеря вкуса и обоняния, то теперь людей все чаще тревожат насморк, боль в горле и мигрени.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других», - рассказал Mirror профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор.

По его словам, указанные симптомы присущи индийскому штамму коронавируса. Также для него характерны рвота, боли в животе, тошнота, боль в суставах и потеря слуха.

Кроме того, как рассказала «Рамблеру» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, нехарактерные признаки возникают из-за сочетания коронавируса с другой инфекцией.