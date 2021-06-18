В Ялте сняли запрет на въезд
Крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме.
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Въезд в Ялту осуществляется без ограничений. Запрет был введен ранее из-за подтопления. Об этом информирует пресс-служба Минкурортов республики.
«Въезд в город Ялту и транзитный проезд осуществляются без ограничений. Погодные условия не повлияли на работу авиа- и ж/д транспорта», - говорится в сообщении.
В Минкурорте отметили, что «есть объективные сложности», но «в короткие сроки эти территории вновь будут комфортными для отдыха», передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме.
Ранее в администрации Ялты оценили ущерб от подтоплений, которые принес мощный циклон. Глава администрации города Янина Павленко назвала его «колоссальным».