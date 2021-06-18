В Ялте сняли запрет на въезд

Въезд в Ялту осуществляется без ограничений. Запрет был введен ранее из-за подтопления. Об этом информирует пресс-служба Минкурортов республики.

«Въезд в город Ялту и транзитный проезд осуществляются без ограничений. Погодные условия не повлияли на работу авиа- и ж/д транспорта», - говорится в сообщении.

В Минкурорте отметили, что «есть объективные сложности», но «в короткие сроки эти территории вновь будут комфортными для отдыха», передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме.

Ранее в администрации Ялты оценили ущерб от подтоплений, которые принес мощный циклон. Глава администрации города Янина Павленко назвала его «колоссальным».