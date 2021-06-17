Собянин: мы находимся очень близко к жестким ограничениям по COVID-19 в Москве

Власти российской столицы сейчас находятся очень близко от принятия еще более жестких решений по ограничениям в борьбе с коронавирусом в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что речь идет о временных ограничениях, однако они будут жесткими. Уже завтра, по предварительным данным, ожидается девять тысяч заболевших.

«Большой процент вновь выявленных заражений - это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней. Если раньше мы наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение 5 дней у человека проявляются более тяжелые симптомы», - заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил о том, что находящийся в Москве штамм коронавируса является новой и более опасной мутацией. Этот вирус более агрессивен, дает тяжелое течение болезни и плохо переносится, а также быстрее распространяется, «пробивая» иммунитет человека.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стремительно осложняется. По словам градоначальника, в городе наблюдается огромная динамика по COVID-19 - всего за несколько дней число инфицированных увеличилось с трех до семи тысяч.