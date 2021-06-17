Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собянин: мы находимся очень близко к жестким ограничениям по COVID-19 в Москве

Иван Линдеманн
20:35 17.06.2021
Собянин подчеркнул, что речь идет о временных ограничениях, однако они будут жесткими. Уже завтра, по предварительным данным, ожидается девять тысяч заболевших.
Собянин: мы находимся очень близко к жестким ограничениям по COVID-19 в Москве
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

Власти российской столицы сейчас находятся очень близко от принятия еще более жестких решений по ограничениям в борьбе с коронавирусом в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что речь идет о временных ограничениях, однако они будут жесткими. Уже завтра, по предварительным данным, ожидается девять тысяч заболевших.

«Большой процент вновь выявленных заражений - это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней. Если раньше мы наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение 5 дней у человека проявляются более тяжелые симптомы», - заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил о том, что находящийся в Москве штамм коронавируса является новой и более опасной мутацией. Этот вирус более агрессивен, дает тяжелое течение болезни и плохо переносится, а также быстрее распространяется, «пробивая» иммунитет человека.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стремительно осложняется. По словам градоначальника, в городе наблюдается огромная динамика по COVID-19 - всего за несколько дней число инфицированных увеличилось с трех до семи тысяч.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.