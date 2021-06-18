Чехия вничью сыграла с Хорватией и стала лидером группы на Евро-2020

Чешские футболисты сыграли вничью со сборной Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Матч прошел в шотландском городе Глазго. Счет открыл нападающей сборной Чехии Патрик. Однако на 47-й минуте хорваты сравняли счет, автором гола стал Иван Перишич.

По итогам матча Чехия набрала четыре очка и стала лидером группы D. Хорватия заработала один балл и занимает третье место в списке.

Ранее, 16 июня сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 1:0 в рамках Евро-2020. Победный гол в добавленное к первому тайму время забил полузащитник Алексей Миранчук.