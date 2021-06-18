Оперштаб возобновляет международные перелеты из двух российских городов

Оперштаб разрешил международные перелеты из аэропортов двух российских городов – Ульяновска и Брянска. Полеты в иностранные государства возобновятся с 28 июня.

Как уточнили в штабы, международные аэропорты упомянутых городов заработают с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет полноценное туристическое сообщение с Турцией. Это стало возможно по итогам работы российской инспекционной группы, которая сегодня завершила свою работу в Турции. Специалисты пришли к выводу, что в стране соблюдаются все необходимые меры по противодействию коронавирусу.

Кроме того, стало известно, что оперштаб принял решение восстановить сообщение с несколькими другими странами. В том числе с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией и Грецией.