Россия возобновляет авиасообщение с США

Россия возобновляет авиасообщение сразу с несколькими странами: США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ограничения на перелеты будут сняты с 28 июня. Также на брифинге в Доме правительства Голикова заявила, что было принято решение о включении граждан КНР и Лихтенштейна в перечень тех, кто может въезжать в Россию.

Помимо этого, будет увеличено число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией и Грецией. Принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.