В Москве завели 24 уголовных дела из-за подделки сертификатов о вакцинации

Сотрудники столичной полиции возбудили 24 уголовных дела за изготовление и сбыт фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

«В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 - по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", одно – по статье 159 УК РФ "Мошенничество"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что три уголовных дела уже направлены в суд.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников. Обязательную вакцинацию должны пройти работники сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 18 июня, продлил действие дополнительных ограничений из-за коронавируса до 29 июня включительно. Среди других инициатив Собянина - создание свободных от коронавируса кафе и ресторанов, ограничение массовых мероприятий численностью более тысячи человек и вакцинация мигрантов.