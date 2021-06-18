В Минкультуры РФ ограничили число зрителей на мероприятиях в Москве

Министерство культуры РФ ограничило число зрителей на развлекательных и зрелищных мероприятиях в подведомственных учреждениях в Москве. Количество посетителей не должно превышать одну тысячу человек.

«Ограничение на одновременное присутствие не более 50% зрителей на концертных, развлекательных и зрелищных мероприятиях, проводимых подведомственными учреждениями. При этом количество посетителей не должно превышать 1 тысячи человек при обязательном условии, что все присутствующие будут обеспечены посадочными местами», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ограничение действует в период с 18 по 29 июня 2021года, уточнили в Минкульте.

Ранее в ведомство поручило с 13 июня перевести на удаленный режим работы часть сотрудников учреждений в Москве. Мера распространяется на лиц старше 65 лет, а также на граждан, имеющих хронические заболевания. Отмечается, что это позволит перевести на удаленный формат работы не менее 30% сотрудников. Исключение - специалисты, которые обеспечивают бесперебойную работу учреждений.

Мэр Москвы днем ранее продлил дополнительные ограничения из-за COVID-19 до 29 июня.