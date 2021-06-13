Минкультуры России поручило перевести на «удаленку» часть сотрудников учреждений в Москве

Министерство культуры Российской Федерации поручило с 13 июня перевести на удаленный режим работы часть сотрудников учреждений в Москве.

Мера распространяется на лиц старше 65 лет, а также на граждан, имеющих хронические заболевания. Отмечается, что это позволит перевести на удаленный формат работы не менее 30% сотрудников. Исключение - специалисты, которые обеспечивают бесперебойную работу учреждений.

Также с 15 по 19 июня федеральные музеи, библиотеки, театры, а также организации исполнительских искусств в Москве будут работать по режиму выходного дня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении выходных дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников.