Минкультуры России поручило перевести на «удаленку» часть сотрудников учреждений в Москве
Министерство культуры России поручило перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. Мера распространяется на лиц старше 65 лет, а также на тех, кто имеет хронические заболевания.
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Министерство культуры Российской Федерации поручило с 13 июня перевести на удаленный режим работы часть сотрудников учреждений в Москве.
Мера распространяется на лиц старше 65 лет, а также на граждан, имеющих хронические заболевания. Отмечается, что это позволит перевести на удаленный формат работы не менее 30% сотрудников. Исключение - специалисты, которые обеспечивают бесперебойную работу учреждений.
Также с 15 по 19 июня федеральные музеи, библиотеки, театры, а также организации исполнительских искусств в Москве будут работать по режиму выходного дня.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении выходных дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников.