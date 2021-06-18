Голикова назвала число привитых россиян

В России первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 19,7 миллиона человек, обоими - 16,1 миллиона. Такие цифры на заседании в Доме правительства обозначила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в настоящее время произошел рост ежесуточных объемов вакцинации - порядка 5%. Решение субъектов привить отдельные группы населения Голикова назвала необходимостью.

«Мы никогда не говорили, что привитый не может заболеть, такие факты единичны», - сказала вице-премьер.

Снижения заболеваемости, отметила Голикова, можно ожидать только тогда, когда вакцинировано будет большинство граждан. Необходимость этого увеличивает и распространение индийского штамма коронавируса. Сейчас, по словам вице-премьера, на территории страны резко возрастает доля этой мутации, которая, по данным ученых, быстрее передается от человека к человеку.

Вице-премьер добавила, что ревакцинацию надо проводить не ранее, чем через 12 месяцев, а в условиях неблагоприятной ситуации - через полгода.