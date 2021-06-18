Украина ввела санкции против главы «Ростеха»

Совет национальной безопасности Украины решил ввести санкции против главы госкорпорации «Ростех» Сеергея Чемезова. Об этом в пятницу, 18 июня, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.» , - написал президент Украины в своем Telegram-канале.

Причины, по которым будут введены санкции против Чемезова, не уточняются.

Ранее глава госкорпорации прокомментировал санкции Запада против России, заявив, что нынешние ограничения точно нельзя назвать «мягкими».Чемезов подчеркнул, что к подобной «войне» прежде всего не готовы европейцы, так как их экономика в большей степени, чем американская, «завязана на российскую». В то же время у России и Европы большой взаимный интерес, а из-за санкций европейские производители лишаются российского рынка сбыта, добавил глава «Ростеха».