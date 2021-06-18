В стране и мире Синоптик заявил, что погодные условия позволяют открыть купальный сезон в Москве Анна Назайкина Температура воды будет зависеть от глубины водоемов, но в ближайшие дни показатели достигнут 23-25 градусов. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе со «Звездой» оценил погодные условия для открытия купального сезона в Москве. «Если же говорить о температуре воздуха, то в предстоящие выходные всей следующей недели температура будет около 30 градусов. В середине недели даже выше 30 - 31-33 градуса в столичном регионе. При этом температура воды, конечно, будет зависеть от глубины водоемов, но тем не менее она уже будет в пределах 23-25 градусов, которые позволяют принимать такие естественные ванны», - заявил эксперт. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» предупредил жителей столичного региона России о приближении 34-градусной жары. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика