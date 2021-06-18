Врач назвала главное правило в жаркую погоду

Жителей столичного региона России ждет 34-градусная жара. Терапевт Татьяна Романенко в беседе со «Звездой» рассказала москвичам, как пережить такую погоду.

«Если такая не комфортная температура, то мы стараемся придерживаться оптимального температурного режима. Мы не выходим в жару. Встаем пораньше, гуляем, успеваем сделать какие-то дела до 10-11. Потом находимся в хорошо проветриваемом, прохладном помещении, кондиционируемом на оптимальной температуре и потом выходим на прогулку, когда жара спадет - это самое главное правило», - сказала медик.

Врач добавила, что если в такую жаркую погоду из дома все же пришлось выйти, то нужно помнить о важности головных уборов и «правильной» одежды из дышащих материалов. Также важно соблюдать питьевой режим.

Ранее врач, кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова рассказала о том, как распознать, что вас «ударило» солнце, а также, что делать, если это все-таки произошло.