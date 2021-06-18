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Диетолог назвала безопасную дозу употребления кваса

Анна Назайкина
17:06 18.06.2021
Даже здоровым людям с нормальной массой тела не рекомендуется употребление кваса более одной порции в 200-250 граммов, заявила специалист.
Диетолог назвала безопасную дозу употребления кваса
© Фото: pixabay
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Главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова в беседе с ТАСС рассказала о суточной норме употребления кваса.

«Согласно рекомендациям ВОЗ, потребление сахаров не должно превышать 50 г в день, а сокращение потребления до 25 г несет дополнительные преимущества для здоровья. Эта норма с легкостью перекрывается несколькими стаканами сока или сладкого газированного напитка, а прибавьте туда еще порцию десерта, например мороженого, - и вы употребите в два раза больше необходимого. Поэтому даже здоровым людям с нормальной массой тела не рекомендуется употребление кваса более одной порции в 200-250 г», - заявила она.

По словам специалиста, любой квас является сладким сахаросодержащим напитком, поэтому следует покупать такой продукт, где сахара содержится меньше.

«Ряд широкомасштабных исследований подтверждает прямую связь между регулярным употреблением сладких напитков и сладостей и прибавкой жировой массы тела, ожирением, повышением риска развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний», - сказала Стародубова.

Ранее врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе со «Звездой» рассказала, что квас может не только утолять жажду, но и провоцировать развитие некоторых хронических заболеваний.

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