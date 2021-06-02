Гастроэнтеролог перечислила болезни, при которых запрещено пить квас

Квас может не только утолять жажду, но и провоцировать развитие некоторых хронических заболеваний. Об это предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«В период обострения гастритов, панкреатитов и холециститов квас может вызывать спазмы и приводить к еще большему обострению. Людям, которые страдают рефлюксами, не подходит квас, потому что он газированный - рефлюксов будет больше», - рассказала она телеканалу «Звезда».

Также врач призвала пить только натуральный квас, который не сильно богат сахарами. При этом следует употреблять не более двух стаканов напитка в день.