Гастроэнтеролог перечислила болезни, при которых запрещено пить квас
В период обострения гастритов, панкреатитов и холециститов квас может вызывать спазмы и приводить к еще большему обострению.
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Квас может не только утолять жажду, но и провоцировать развитие некоторых хронических заболеваний. Об это предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
«В период обострения гастритов, панкреатитов и холециститов квас может вызывать спазмы и приводить к еще большему обострению. Людям, которые страдают рефлюксами, не подходит квас, потому что он газированный - рефлюксов будет больше», - рассказала она телеканалу «Звезда».
Также врач призвала пить только натуральный квас, который не сильно богат сахарами. При этом следует употреблять не более двух стаканов напитка в день.