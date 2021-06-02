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Гастроэнтеролог перечислила болезни, при которых запрещено пить квас

Иван Линдеманн
07:54 02.06.2021
В период обострения гастритов, панкреатитов и холециститов квас может вызывать спазмы и приводить к еще большему обострению.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Квас может не только утолять жажду, но и провоцировать развитие некоторых хронических заболеваний. Об это предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«В период обострения гастритов, панкреатитов и холециститов квас может вызывать спазмы и приводить к еще большему обострению. Людям, которые страдают рефлюксами, не подходит квас, потому что он газированный - рефлюксов будет больше», - рассказала она телеканалу «Звезда».

Также врач призвала пить только натуральный квас, который не сильно богат сахарами. При этом следует употреблять не более двух стаканов напитка в день.

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