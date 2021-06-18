В ГИБДД рассказали водителям, как пережить жару за рулем

В ГИБДД автомобилистам дали несколько советов, которые помогут пережить знойную погоду за рулем. Так, рекомендуется тем, как собрался в жару поехать куда-то на машине, проверить уровень охлаждающей жидкости в транспортном средстве, а также запастись водой.

«Проверяйте давление в шинах: в жару, как и в холод, оно может меняться. Используйте кондиционер правильно: не включайте его на полную мощность, резкий перепад температуры может привести к простуде», - говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.

Отмечается, что водителям не следует отправляться в поездку в случае усталости или плохого самочувствия.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» предупредил жителей столичного региона России о приближении 34-градусной жары.