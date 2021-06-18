Власти Москвы рассказали, как будут работать рестораны с «бесковидными зонами»

Рестораны в Москве с так называемыми COVID-free зонами будут работать и в ночное время, а также без специальной рассадки посетителей. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

«“Антиковидные зоны” работают и днем, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы. Если ресторан соблюдает все требования, то ограничений по ночной работе на него не распространяется, ровно как и санитарная рассадка, ношение масок среди посетителей», - уточнил он.

Проверки ресторанов с «бесковидными зонами» на соответствие требованиям будут проводиться постоянно, добавил Немерюк.

«Мы будем контролировать, насколько корректно соблюдается рестораторами формат доступа туда людей без ковида. Эти проверки на соответствие будут проводиться пока постоянно. Так как ресторанов будет немного, то нам не сложно будет выстроить систему», - подчеркнул глава департамента торговли и услуг города Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 19 июня в Москве эксперимент по созданию «бесковидных» ресторанов. Подразумевается, что в таких заведениях общественного питания будут работать только вакцинированные сотрудники. Посещать «бесковидные» рестораны смогут привитые гости. Таким ресторанам будет разрешено функционировать без ограничений по COVID-19. Уточняется, что москвичи и гости столицы, не достигшие 18 лет, не могут получить вакцину от коронавируса, поэтому для них будет сделано исключение: они смогут посещать такие рестораны, но только с сопровождением взрослых.