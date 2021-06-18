В Москве стартует эксперимент по созданию «бесковидных» ресторанов
© Фото: ТРК "Звезда"
В Москве с 19 июня стартует эксперимент по созданию «бесковидных» ресторанов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей...Рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов», - говорится на сайте градоначальника.