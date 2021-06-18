В стране и мире Коронавирус В Москве стартует эксперимент по созданию «бесковидных» ресторанов © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Москве с 19 июня стартует эксперимент по созданию «бесковидных» ресторанов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей...Рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов», - говорится на сайте градоначальника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика