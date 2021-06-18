В порт Одессы зашли два боевых корабля НАТО: британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Об этом сообщило местное издание «Думская».

Это подкрепление к уже находящемуся в Одессе с конца минувшей недели американскому эсминцу USS Laboon DDG58. Оба прибывших судна входят в состав авианосной ударной группы британского Королевского военно-морского флота.

О действиях НАТО вблизи российских границ в пятницу, 18 мая, говорил Сергей Лавров. На пресс-конференции в Москве глава МИД отметил, что крупномасштабными учениями Defender Europe, проходящими в Европе, альянс демонстрирует агрессивные намерения.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России внимательно отслеживает действия всех кораблей НАТО с момента их прохождения через пролив Босфор.