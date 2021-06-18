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МИД РФ объявил о денонсации Договора по открытому небу

Иван Линдеманн
16:18 18.06.2021
МИД РФ объявил о денонсации Договора по открытому небу
© Фото: Oleg Belyakov, wikipedia
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Министерство иностранных дел России объявило о денонсации Договора по открытому небу. Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства.

«18 июня вступили в силу Федеральный закон «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу» и Распоряжения Правительства Российской Федерации (о выходе Российской Федерации из группы государств-участников Договора по открытому небу)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Россия направила предусмотренные документом уведомления его депозитариям (Венгрии и Канаде) и остальным государствам-участникам.

«Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря 2021 года», - отметили в МИД.

Также в министерстве напомнили, что РФ на протяжении многих лет делала все возможное для сохранения договора, несмотря на многочисленные нарушения со стороны США.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств ОБСЕ. Россия ратифицировала документ 26 мая 2001 года. Согласно правилам, участники ДОН могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В ноябре 2020 года США официально вышли из ДОН. В Вашингтоне заявили, что приняли такое решение из-за того, что Москва якобы нарушала ряд положений ДОН.  

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