У почти 90% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм

В Москве 89,3% инфицированных коронавирусом заразились новым индийским штаммом, который является более агрессивным, чем Уханьский вирус. Об этом Первому каналу рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным … это индийский штамм»,И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу», — заявил градоначальник.

По информации оперштаба, за сутки в столице зарегистрировали 9 056 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие 24 часа 3 784 человека смогли победить болезнь, скончались - 78.