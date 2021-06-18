Минобороны РФ: военные ведомства России и Белоруссии «сверили часы» по финансовым вопросам

Замглавы оборонного ведомства России Татьяна Шевцова и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин встретились в Минске и обсудили вопросы взаимодействия между ведомствами по линии финансов.

Министерства «сверили часы» по финансовым вопросам и наметили направления и перспективы сотрудничества по этому направлению. При этом были учтены национальные интересы и приоритеты двух стран.

Шевцова предложила Минобороны Белоруссии к внедрению уже отработанную в России систему финансового контроля. Она, например, способна блокировать нецелевое расходование средств, выделенных на Гособоронзаказ.