Врач объяснила, почему на жаре нельзя резко заходить в воду

Стремительный заход в воду после пребывания на солнце может быть очень опасным для здоровья. При резкой смене температур могут возникнуть разного рода неблагоприятные сосудистые реакции, вплоть до гипертонического криза или сердечного приступа. Об этом «Звезде» рассказала терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко

«В пионерских лагерях было такое правило, что дети сначала загорают, потом их на 10-15 минут заводят под навес в тень. Они сидят, остывают, у них немного снижается температура, только потом они заходят в воду. Этим правилам нужно придерживаться и в сегодняшнее время», - сказала врач.

По словам специалиста, после того, как тело нагрелось на солнце, не нужно сразу бросаться в холодную воду. Если нет возможности укрыться в тени, то можно зайти в воду по щиколотку, намочить ноги, чтобы организм привык. Затем следует умыться, ополоснуть лицо, голову водой и только потом постепенно заходить в воду.