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Ученые предложили модифицировать организм космонавтов перед полетом на Марс

Олеся Степакова
15:15 18.06.2021
В частности, обсуждается, следует ли удалять селезенку космонавтам для снижения радиационного поражения организма.
Ученые предложили модифицировать организм космонавтов перед полетом на Марс
© Фото: pixabay
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Российские и американские ученые рассматривают возможность модификации космонавтов перед дальними полетами, например на Марс, чтобы снизить радиационное поражение организма. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

«Американские коллеги нам задавали вопрос, мы обсуждали в рамках рабочей группы: с точки зрения радиации будем селезенку удалять перед дальними полетами для того, чтобы снизить возможность поражения? Это вопрос», - приводит РИА Новости слова ученого.

Ранее старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов в беседе со «Звездой» рассказал, что отсутствие технологий, которые могут защищать человека от негативного влияния космической радиации, является главным препятствием для межпланетных путешествий. Он добавил, что в теории защититься от космической радиации можно в укрытиях с толстыми стенами, однако решить проблему, как строить подобные сооружения как во время полета, так и на планетах - предполагаемых целях космических путешествий, до сих пор не удалось. По прогнозам ученого, десятилетия могут понадобиться человечеству для решения этих технологических трудностей.

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