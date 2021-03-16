Астроном назвал главное препятствие к межпланетным путешествиям

Отсутствие технологий, которые могут защищать человека от негативного влияния космической радиации, являются главным препятствием для межпланетных путешествий. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов.

«Наше неумение в принципе находиться в космическом пространстве вне кокона Земли, который нас защищает, прежде всего, от радиации космической. Основная проблема кроется в ней, потому что как только мы вылетаем за магнитное поле Земли, мы сразу сталкиваемся с потоками частниц галактических космических лучей так называемых. Космическая радиация при длительном воздействии на человеческий организм его разрушает», - пояснил астроном.

Он добавил, что в теории защититься от космической радиации можно в укрытиях с толстыми стенами, однако решить проблему, как стоить подобные сооружения как во время полета, так и на планетах – предполагаемых целях космических путешествий, до сих пор не удалось.

«Здесь проблема в том, что пока ты летишь, вы все равно ей (космической радиации – прим. ред.) подвержен, например, полгода до Марса лететь, это значимое время с точки зрения влияние на здоровье. Когда ты прилетел на Марс, например, или куда-то еще, нужно, соответственно, тоже от нее укрываться, или зарываясь вглубь, или возводя эти самые массивные сооружения. Это как раз то, чего мы сейчас не умеем. В любом случае, создание массивных сооружений на другой планете или какая-то массивная защита во время перелета – это технологическая трудность на сегодняшний момент», - указал астроном.

По прогнозам ученого, десятилетия могут понадобиться человечеству для решения этих технологических трудностей.