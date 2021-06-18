«Больше жалко мальчика»: Аронова отреагировала на скандал из-за волос уральского студента

Народная артистка России, актриса Мария Аронова встала на сторону студента из Екатеринбурга Романа Щербакова, которому занизили оценку за дипломную работу из-за зеленых волос. В то же время она уточнила, что нужно разобраться в ситуации до конца и услышать позицию педагога.

В разговоре со «Звездой» Аронова отметила, что эксперименты со внешностью сейчас популярны у молодежи и, если это не татуировки и не какие-то незарастающие проколы, то родителям нужно это разрешать. В то же время актриса считает, что нужно понять мотивы такого поведения.

«Я не имею права советовать, потому что, как я слышала, педагог какой-то очень мощный, имеющий награды и уважаемый человек, но я думаю, что когда ребенок красит волосики в зеленый цвет, значит что-то есть внутри не так, что-то происходит с ребеночком. Может быть, стоит потратить десять-пятнадцать минут и поговорить. Тем более, что у ребенка хорошие знания. Мне сложно рассуждать, потому что всей истории я не знаю, но мне кажется, что больше жалко мальчика сейчас, я на стороне мальчика», - сказала она.

Аронова также предположила, что между студентом и педагогом нет серьезного контакта. Реакция общественности на произошедшее - это хорошо, однако нужно узнать версии обоих сторон, добавила собеседница телеканала.

«Мы должны услышать педагога, мы должны услышать его мнение, мы должны понять, как ведет себя этот мальчик. Остается ли все на уровне зеленых волос или там идет очень серьезная агрессия, например, по отношению к миру. Такое тоже может быть в его возрасте, вот здесь надо разбираться», - добавила актриса.

Ранее студент политехнического колледжа в Екатеринбурге Роман Щербаков пожаловался на то, что ему снизили оценку за дипломную работу из-за нестандартного цвета волос и пирсинга. Видео с защиты с комментариями педагога на этот счет он выложил в Сеть. Проверку в связи с произошедшим ведут региональная прокуратура и министерство образования Свердловской области.