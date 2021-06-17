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На Урале студенту колледжа снизили оценку на защите диплома из-за пирсинга

Виктория Ивашечкина
03:02 17.06.2021
По словам самого молодого человека, он ответил на все вопросы учителей, усердно готовился и выглядел по случаю.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Оценили не только знания, но и внешний вид. В итоге из-за пирсинга и необычного цвета волос студенту уральского колледжа занизили отметку на защите диплома.

Парню поставили четверку. При этом бурную реакцию в сети вызвало видео, которое опубликовал студент.

«У вас защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили. Ты посмотри, как ты выглядишь, пришел как на дискотеку», - обратились к молодому человеку учителя во время защиты.

По словам самого Романа Щербакова, на защите он ответил на все вопросы, усердно готовился да и выглядел вполне по случаю. Молодой человек был одет в бежевую футболку и строгие брюки. Голубые волосы и серьги носит с 13 лет.

«Я это видео в тик-ток залил, оно набрало популярность, после этого начались надписи со стороны учителей, что мы тебе не из-за этого занизили, а ты плохо рассказывал, хотя на видео все четко было ясно», - объяснил Роман.

В итоге, случай с несправедливой оценкой дошел до областного Минобразования. Замминистра поручил провести служебное расследование, в том числе и в отношении педагогов. А результаты студента обещают пересмотреть.

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