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Подлодка «Гепард» торпедировала корабли «противника» в Баренцевом море

Андрей Аркадьев
14:54 18.06.2021
Стрельба была выполнена из подводного положения несколькими практическими торпедами.
Подлодка «Гепард» торпедировала корабли «противника» в Баренцевом море
© Фото: Минобороны России
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Атомная подводная лодка «Гепард» отработала торпедную атаку отряда кораблей условного противника на учениях в Баренцевом море.

Экипаж вел залповую стрельбу практическим (учебным) боеприпасом, а в роли цели выступил отряд кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Петр Моргунов» и спасательного буксирного судна «Алтай».

Упражнение было успешно выполнено. На время тренировки район стрельбы закрыли для гражданского судоходства. После выполнения атаки подводники отработали уклонение и уход из-под ответного удара.

Накануне, 17 июня «Гепард» атаковала противолодочной ракетой подлодку условного противника в Баренцевом море. Это действие было отработано в рамках планового учений на одном из полигонов Северного флота.

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