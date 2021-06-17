Когти «Гепарда»: атомная подлодка СФ «уничтожила» ракетой неприятельскую субмарину

Атомная подлодка «Гепард» атаковала противолодочной ракетой подлодку условного противника в Баренцевом море. Это действие было отработано в рамках планового учения на одном из полигонов Северного флота.

Экипаж вел стрельбу учебным боеприпасом из подводного положения, роль цели исполняла подводная лодка такого же типа. Цель была успешно поражена.

В целях безопасности район выполнения ракетной стрельбы заранее закрыли для гражданского судоходства. Прежде чем запустить ракету, экипаж «Гепарда» успел отработать поиск и слежение за неприятельской подводной лодкой.