Вильфанд предупредил о первой волне аномальной жары в ЦФО

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально жаркая погода с температурой до 32 градусов придет в Центральный федеральный округ (ЦФО) в субботу, 19 июня, и продержится до вторника.

«Ситуация такова, что в субботу температура будет в центре Европейской России около 30 градусов, а с воскресенья уже за 30 градусов. Средняя температура будет 27-32», - подчеркнул Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, в эти дни температура будет на шесть-семь градусов выше нормы. Начиная с субботы она будет держаться на пять градусов выше средних значений не менее пяти дней.

При этом глава Гидрометцентра подчеркнул, что такая высокая температура является значительным отклонением от нормы.

Ранее синоптики сообщили, что на Центральную Россию надвигается аномальная жара. По прогнозам метеорологов столбик термометра преодолеет отметку плюс 30 градусов. Температура воздуха будет, как минимум, на четыре градуса выше нормы. Ожидается и высокое давление.