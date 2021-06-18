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У курильщиков обнаружился дефицит важнейших веществ

Светлана Иванова
13:31 18.06.2021
В антиоксидантах, содержащихся в большом количестве в свежих фруктах и овощах, особенно нуждаются курильщики, люди с лишним весом и погрешностями в питании, а также представители некоторых профессий.
У курильщиков обнаружился дефицит важнейших веществ
© Фото: pixabay
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У курильщиков, людей с лишним весом и отсутствием сбалансированного питания наблюдается недостаток антиоксадантов. Также нехватку этих веществ могут испытываться те, чья работа связана с частными перелетами и вредными веществами. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Мария Черняева.

Антиоксиданты представляют собой биологические антиокислители, которые обладают способностью нейтрализовать действие свободных радикалов. Считается, что они повреждают оболочку клетки, вызывая преждевременную потерю влаги и других жизненно важных элементов, в результате в организме развиваются определенные болезни и ускоряются процессы старения.

Как пояснила специалист в комментарии радио Sputnik, летом, когда доступно множество свежих овоще и фруктов, необходимо получить максимальную дозу натуральных антиоксидантов.

«Антиоксиданты - это прежде всего витамины группы С, витамин Е, витамины А, каротиноиды, то есть все яркое, насыщенное, вкусное. Антиоксиданты защищают наш организм от свободных радикалов, а свободные радикалы оказывают повреждающее влияние на наш организм», - отметила доктор.

Она призвала постараться получать антиоксиданты из продуктов, а не пищевых добавок. При этом Черняева напомнила, что некоторое количество свободных радикалов нужны организму человека, потому что помогают держать в тонусе иммунную систему.

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