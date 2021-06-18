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В Кремле ответили на вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией

Светлана Иванова
12:49 18.06.2021
Дмитрий Песков предложил обратиться за комментарием относительно возможного возобновления перелетов в штаб правительства.
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией
© Фото: pixabay.com
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Вопрос о том, возобновлять ли авиасообщение с Турцией, находится в компетенции российского правительства. И именно оно должно принимать решение о возвращении перелетов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это вопрос не для Кремля. Это вопрос для штаба правительства. Они принимают решение», - пояснил Песков.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции было ограничено авиасообщений с Россией с 15 апреля. Первоначально запрет действовал до первого июня, однако затем оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение продлить ограничение до 21 июня.

При этом представители турецкого турбизнеса не рассчитывают на скорое возвращение российских туристов. По мнению представителей отрасли, возобновления авиасообщения стоит ждать либо в середине лета, либо осенью.

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