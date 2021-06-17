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В Минздраве сообщили о росте числа заболевших COVID-19 среди молодых людей

Олеся Степакова
19:49 17.06.2021
По словам Михаила Мурашко, число случаев заражения коронавирусом среди граждан из старшей возрастной группы стало ниже, но чаще стали болеть молодые люди.
В Минздраве сообщили о росте числа заболевших COVID-19 среди молодых людей
© Фото: ТРК "Звезда"
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За последнее время число заболевших коронавирусом граждан старшей возрастной группы стало ниже, однако заболеваемость среди молодых людей, в возрасте 30-40 лет увеличилось на 40%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Особенность настоящего периода заключается в том, что наибольшее количество, прирост заболевших мы видим в категории населения 30-40 лет. В этой категории количество заболевших выросло до 40 с небольшим процентов», – подчеркнул министр.

Ранее, на этом же заседании, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что число заболевших коронавирусом в России растет, ситуация крайне непростая. По его словам, данная ситуация является дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения, поэтому в настоящее время еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности.

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