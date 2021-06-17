В Петербурге ужесточаются антиковидные ограничения

Власти Санкт-Петербурга приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции. Свою подпись под соответствующим указом поставил губернатор Александр Беглов.

Постановлением приостанавливается работа детских развлекательных комнат, фуд-кортов, фитнес-центров, кинотеатров и океанариумов. Руководителям компаний и предприятий предписано минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах и перевести как можно больше персонала на удаленный формат, пишет RT.

Подобные ограничительные меры ранее были одобрены в Москве и Московской области, где также отмечается резкое увеличение числа инфицированных.