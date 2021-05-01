Телескоп Хаббл зафиксировал, как гигантская экзопланета «пожирает» газ и пыль поблизости

Космический телескоп NASА Хаббл продемонстрировал снимки редкого явления, как растет гигантская экзопланета, питаясь материалом, окружающем молодую звезду.

Планета, которая получила обозначение PDS 70b, вращается вокруг оранжевой карликовой звезды PDS 70. Она имеет еще одну формирующеюся планету внутри огромного диска из пыли и газа.

Ученые отмечают, что на сегодняшний день известно о существовании более 4 тысяч экзопланет. При этом большинство планет такие далекие и маленькие, что они просто точки на фотографиях.

«Это самая молодая настоящая планета, которую Хаббл когда-либо четко зафиксировал. Планета все еще накапливает материал и наращивает свою массу», - прокомментировали специалисты из Техасского университета в Остине.

По словам ученых, молодая система PDS 70 заполнена газопылевым диском, который обеспечивает топливо для роста планет по всей системе. Кроме того экзопланета окружена собственным диском из пыли и газа, который перекачивает материал из гораздо более крупного околозвездного диска.

Эти наблюдения позволяют понять, как планеты-гиганты образовались вокруг Солнца 4,6 миллиарда лет назад.

Ранее сообщалось, что Хаббл обнаружил в космосе «рой» черных дыр. Вместо гипотетической черной дыры в центре шарового звездного кластера NGC 6397 нашли скопление черных дыр.

