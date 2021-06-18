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В UEFA оценили вероятность переноса финала Евро-2020 из Лондона в Будапешт

Ян Брацкий
11:54 18.06.2021
В настоящее время UEFA ведет переговоры с властями, чтобы болельщикам разрешили посещать матчи, при условии тестирования и пребывания в стране не дольше суток.
В UEFA оценили вероятность переноса финала Евро-2020 из Лондона в Будапешт
© Фото: Igor Russak, globallookpress
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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не планирует переносить финальный матч чемпионата Европы из Лондона в Будапешт. Накануне в The Times появилась информация о вероятности переноса матча в связи с тем, что власти Великобритании не смогут допустить около 2,5 тысячи официальных лиц на матчи и обеспечить должную загрузку столичного стадиона «Уэмбли».

В распространенном заявлении, футбольные чиновники с удовлетворением отметили, что переговоры с властями Великобритании ведутся и просчитываются все способы наиболее безопасного проведения матча в условиях пандемии COVID-19.

«UEFA счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость "Уэмбли" будет увеличена до 50 процентов от общего числа мест. В настоящее время мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и "пузыря", то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте. Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне», - ответили «Звезде» в UEFA в ответ на соответствующий запрос. 

Лондон рассчитывает не только на проведение финального матча главного футбольного первенства Европы (11 июля), но и на два полуфинала, которые должны состояться 6 и 7 июля.

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