Собянин ограничил массовые мероприятия и закрыл фан-зоны в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ограничить одной тысячей человек наполняемость массовых мероприятий, а также закрыть для посещения столичные танцполы и фан-зоны для болельщиков. Градоначальник пояснил свое решение ухудшением эпидемиологической ситуации. При этом сыр Москвы подчеркнул, что неоднократно призывал горожан соблюдать противокоронавирусные меры в местах большого скопления людей.

«Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми», - говорится в сообщении Собянина на официальном сайте.

При этом ограничения не скажутся на работе театров и кино, добавил он.

Среди других распоряжений столичного мэра - запуск эксперимента по созданию «бесковидных» ресторанов. В ряд мест общественного питания в Москве с 19 июля будут пускать только посетителей с подтверждающим вакцинацию QR-кодом, который можно скачать с сайта госуслуг.

В силе остается запрет о закрытии детских комнат, игровых и спортивных площадках. Как заверил Собянин, в случае улучшения ситуации с коронавирусом они снова будут открыты.

При этом нерабочие дни в Москве, которые были объявлены с 15 июня, продляться не будут, распорядился мэр Москвы.