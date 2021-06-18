Найдена причина преждевременного старения и снижения остроты ума

К снижению когнитивных способностей и преждевременному старению приводит недостаток специфического белка в красных кровяных тельцах, который отвечает за высвобождение кислорода. К такому выводу пришли американские и китайские ученые в ходе соответствующего исследования. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS Biology.

В частности, из-за нехватки кислорода развиваются не только старение и когнитивные нарушения, но и потеря слуха с возрастом.

Соответствующие выводы исследователи сделали в ходе эксперимента на мышах. Так, при низком уровне в крови белка ADORA2B у грызунов возникали проблемы с памятью и слухом, запускались воспалительные процессы в головном мозге и ускорялись темпы старения.

Белок ADORA2B присутствует в мембранах эритроцитов и задействован в процессах высвобождения кислорода из крови. Однако по мере старения организма концентрация белка в крови существенно снижается.

По мнению руководителя исследования доктора Яна Ся из Департамента биохимии и молекулярной биологии Медицинской школы Макговерна Техасского университета, открытие может использоваться для разработки препаратов, активирующих ADORA2B, однако сначала ученым необходимо ответить на вопрос, сможет ли такое лечение предотвратить преждевременное старение и ослабить нарушения когнитивных функций.