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Ученые развеяли миф о неограниченном продлении жизни человека

Светлана Иванова
15:26 17.06.2021
Скорость старения организмов фиксирована, и смерть наступает примерно в одном и том же позднем возрасте даже в случае исключения факторов внешней среды.
Ученые развеяли миф о неограниченном продлении жизни человека
© Фото: pixabay
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Молодость и продолжительность жизни человека не подлежит неограниченному продлению из-за изменения образа жизни. К таким выводам пришла группа международных ученых, проведя соответствующее исследование.

В ходе научной работы, результаты которой были опубликованы в журнале Nature Communications, ее авторы проанализировали показатели уровня смертности у людей и приматов, придя к выводу, что продолжительность жизни определена биологическими свойствами организма.

С середины XIX века продолжительность жизни человека возрастала примерно на три месяца ежегодно. Чтобы ответить на вопрос, можно ли еще больше увеличить продолжительность жизни людей, исследователи отследили зависимость между скоростью старения и другими параметрами жизненного цикла, в том числе между смертностью до возраста созревания, время первого размножения и уровень рождаемости.

Изучив полученные соотношения, ученые пришли к выводу, что скорость старения организмов фиксирована и смерть наступает примерно в одном и том же позднем возрасте даже в случае исключения факторов внешней среды.

По мнению авторов научной работы, вопрос, сможет ли развитие медицины снять биологические ограничения на биологический предел продолжительности жизни, пока остается открытым.

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