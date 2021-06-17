Ученые развеяли миф о неограниченном продлении жизни человека

Молодость и продолжительность жизни человека не подлежит неограниченному продлению из-за изменения образа жизни. К таким выводам пришла группа международных ученых, проведя соответствующее исследование.

В ходе научной работы, результаты которой были опубликованы в журнале Nature Communications, ее авторы проанализировали показатели уровня смертности у людей и приматов, придя к выводу, что продолжительность жизни определена биологическими свойствами организма.

С середины XIX века продолжительность жизни человека возрастала примерно на три месяца ежегодно. Чтобы ответить на вопрос, можно ли еще больше увеличить продолжительность жизни людей, исследователи отследили зависимость между скоростью старения и другими параметрами жизненного цикла, в том числе между смертностью до возраста созревания, время первого размножения и уровень рождаемости.

Изучив полученные соотношения, ученые пришли к выводу, что скорость старения организмов фиксирована и смерть наступает примерно в одном и том же позднем возрасте даже в случае исключения факторов внешней среды.

По мнению авторов научной работы, вопрос, сможет ли развитие медицины снять биологические ограничения на биологический предел продолжительности жизни, пока остается открытым.