В РФ вступил в силу закон о просветительской деятельности

В России с 1 июня вступил в силу закон «О просветительской деятельности», который определяет, что это, а также кто и на каких основаниях может ею заниматься.

Данную инициативу в ноябре 2020 года внесли парламентарии из комиссий Госдумы и Совфеда по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. В Госдуме ранее пояснили, что новая мера призвана оградить в первую очередь школьников и студентов от антироссийской пропаганды, которая преподносится под видом просветительской деятельности.

Согласно закону, заниматься просветительской деятельностью теперь смогут госорганы и местные власти и уполномоченные ими организации, а также люди и предприниматели. Международное сотрудничество образовательных организаций будут координировать федеральные ведомства, чтобы не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс. Помимо этого, образовательные организации смогут заключать договоры с иностранными гражданами и зарубежными организациями только после одобрения Минобрнауки или Минпросвещения.

Ранее, в начале апреля 2021 года, президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании просветительской деятельности в РФ.