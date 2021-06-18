Стена огня: опубликованы кадры мощного пожара в московской Некрасовке

«Звезда» публикует кадры мощного пожара, который разгорелся на металлобазе в Люберцах. На видеозаписи запечатлен момент тушения огня местными спасателями. На кадрах также видны огромные столбы огня и дыма.

Напомним, ранее в столичный главк МЧС в 22:27 поступила информация о возгорании по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Как уточнялось, изначальная площадь пожара составляла 120 квадратных метров.

Позже стало известно о том, что площадь возгорания выросла до 1 тысячи квадратных метров. По последним данным, сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Кроме того, по данным источника РИА Новости, пожар произошел на металлобазе, где хранится различный металлолом, в том числе холодильники.