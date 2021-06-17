В Люберцах полыхает металлобаза: видео
По данным местных жителей из социальных сетей, горит металлобаза
© Видео: sah.baklava_moscow, Instagram © Фото: Москва с огоньком / Новости Москвы, ВКонтакте
В подмосковных Люберцах мощный пожар. По данным местных жителей из социальных сетей, горит металлобаза. Подробности уточняются.
По последним данным, площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров. Речь идет о строениях на улице 2-я Вольская.
По данным источника РИА Новости, горит металлобаза, где хранится различный металлолом, в том числе холодильники. Там же хранятся емкости с маслом, которые взрываются от жара.