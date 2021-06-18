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Нидерланды обыграли Австрию и вышли в плей-офф Евро-2020

Анна Касаткина
00:24 18.06.2021
Нидерланды заняли первую строчку в турнирной таблице группы С.
Нидерланды обыграли Австрию и вышли в плей-офф Евро-2020
© Фото: via www.imago-images.de globallookpress
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Нидерланды одержали победу над Австрией в матче второго тура чемпионата Европы по футболу и вышли в плей-офф турнира. Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2:0.

На 11-й минуте игры гол в ворота соперников с пенальти забил Мемфис Депай. На 67-й минуте разрыв в счете увеличил Дензел Дюмфрис.

Победа над Австрией стала второй для сборной Нидерландов в групповом этапе турнира - ранее команда обыграла Украину со счетом 3:2. По итогам двух встреч Нидерланды набрали шесть очков и заняли первую строчку турнирной таблицы в группе С. На втором месте с тремя очками расположилась Украина, следом с таким же количество очков Австрия. Северная Македония не набрала ни одного очка и стала первой сборной на турнире, не вышедшей в плей-офф.

Ранее участие в 1/8 финала себе гарантировала сборная Италии после победы над командой Швейцарии.

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